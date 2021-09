Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Oros a anunțat prin intermediul unui mesaj publicat pe Facebook ca va demisiona de la fruntea Ministerului Agriculturii, argumentand ca pentru Florin Cițu, activitatea acestui minister nu reprezinta o prioritate. Bugetul Ministerului Agriculturii este mai mic fața de cel de anul trecut Ministerul…

- Un reprezentant al Executivului Cițu și-a anunțat, pe o rețea de socializare, intenția de a parasi Cabinetul. Se intampla la doar cateva zile dupa ce Florin Cițu a caștigat șefia PNL-ului. De altfel, actualul premier și, totodata, lider al Partidului Național Liberal nu e ocolit de critici venite din…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat ca, marți, iși va depune demisa din Guvern și il acuza pe Florin Cițu ca nu acorda sprijin acestui domeniu. Adrian Oros a facut parte din echipa lui Ludovic Orban la Congresul PNL și, in acest context, demisia capata mai mult o conotație politica decat…

- Liderul PNL Ludovic Orban a pledat sambata, la Congresul PNL, pentru schimbarea premierului Florin Cițu, dupa ce șeful statului a zis ca nu exista motive pentru demisia sau demiterea șefului Guvernului. „Fratilor, ce facem cu guvernarea? Realitatea este in momentul de fata ca suntem intr-o…

- Prima reacție a premierului Cițu dupa ce miniștrii USR PLUS și-au dat demisia: ”S-au comportant ca niște copii rasfațați” Premierul Romaniei, Florin Cițu, a avut o prima reacție dupa ce miniștrii USR PLUS și-au dat demisia luni seara. In linii mari acesta a spus ca cei din USR PLUS s-au ”comportant…

- UPDATE: Postarea premierului a generat un val de critici si ironii. In doar 20 de minute, s-au strans peste 140 de comentarii, cele mai multe acide. ”Exact deageaba daca la piata simtim altceva si atunci cand platim energia electrica si gazele si celelalte cheltuieli”, a comentat un barbat. ”Eu ii…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, intervine in apararea premierului, in scandalul privind apariția informației ca Florin Cițu a fost arestat in SUA, pe vremea cand era student, pentru conducere sub influența alcoolului. Roman considera ca sursa informațiilor este Ludovic Orban și echipa sa. Intr-o postare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a solicitat miercuri presedintelui Klaus Iohannis sa ii ceara "urgent" demisia premierului Florin Citu, pentru ca legile in vigoare interzic numirea ca ministru a celor condamnati penal. "Dupa ore bune in care speram la o #RomaniaNormala in politica…