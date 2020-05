Stiri pe aceeasi tema

- 1,6 milioane de hectare de culturi agricole calamitate de seceta Foto: RRA În România avem 1,6 milioane de hectare de culturi agricole calamitate de seceta, iar 941.000 de hectare au fost deja verificate, a declarat, luni, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, într-o conferinta de…

- O seceta precum cea de acum nu a mai fost in Romania de 50-60 de ani, pana la acesta ora fiind afectate 1,4 milioane de hectare de culturi, afirma ministrul Agriculturii, Adrian Oros. „E o seceta extrema si puternica, ce s-a instalat in aceasta parte a Europei, nu numai in Romania, care se suprapune…

- O seceta precum cea de acum nu a mai fost in Romania de 50-60 de ani, pana la acesta ora fiind afectate 1,4 milioane de hectare de culturi, afirma ministrul Agriculturii, Adrian Oros. „E o seceta extrema si puternica, ce s-a instalat in aceasta parte a Europei, nu numai in Romania, care se suprapune…

- Suprafata agricola calamitata pana in prezent din cauza secetei se ridica la 1,1 milioane de hectare, cea mai mare inregistrandu-se in judetul Constanta, 416.000 hectare, in timp ce suprafetele irigate la nivel national au ajuns la 222.121 hectare, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros , a declarat ca va avea evaluarea pagubelor produse de seceta la culturile insamantate in toamna in cel mult 10 zile. El afirma...

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, sustine ca in cel mult 10 zile va avea evaluarea pagubelor produse de seceta la culturile insamantate in toamna, dar, din pre-evaluarile actuale, suprafetele grav afectate nu depasesc 1,2 milioane de hectare, noteaz[ Agerpres. "Seceta este…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, sustine ca in cel mult 10 zile va avea evaluarea pagubelor produse de seceta la culturile insamantate in toamna, dar, din pre-evaluarile actuale, suprafetele grav afectate nu depasesc 1,2 milioane de hectare. "Seceta este in toata…

- Agricultorii se confrunta cu probleme uriase in aceasta perioada. Pe de-o parte, din cauza pandemiei de coronavirus, care ii impiedica pe multi sa vanda ceea ce au produs. Pe de alta parte, seceta crunta le pune in pericol culturile. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat la Digi24 ca trei…