Ministrul Agriculturii scapă de moțiunea simplă Moțiunea simpla depusa impotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, a fost respinsa, miercuri, in Camera Deputaților. Din totalul celor prezenți, 115 deputați au votat „pentru” și 166 au solicitat respingerea moțiunii. Adrian Ionuț Chesnoiu, de la PSD, a transmis, dupa ce moțiunea a fost respinsa, ca este dezamagit de faptul ca AUR nu a fost alaturi de social-democrați la votul pe moțiunea impotriva ministrului Adrian Oros. „Rușine! Din pacate, cei de la AUR ar fi trebuit sa fie in sala sa dam jos cel prost ministru al Agriculturii din ultimii 30 de ani. Platiți despagubirile, platiți motorina!… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

