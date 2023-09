Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, la Timisoara, daca sunt mecanisme de compensare pentru fermierii care in ultimul an s-au plans de pierderi tot mai mari, din cauza razboiului din Ucraina, Florin Barbu a precizat ca a solicitat o subventie. ”Atunci cand am mers la Varsovia si alaturi de cele 5 state am semnat o pozitie comuna…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, vineri, la Timisoara, dupa o intalnire cu fermierii si cu primarii PSD din judet, ca se va incerca dublarea tranzitului de cereale din Ucraina, prin bratul Sulina, si a anuntat ca cerealele din import vor fi verificate. Daca nu vor fi conforme, amenzile…

- Așa cum se aștepta toata lumea, Comisia Europeana nu a mai prelungit restricțiile la importurile de cereale din Ucraina care expirau pe 15 septembrie. Comisia Europeana a decis sa nu prelungeasca restrictiile la importurile de cereale din Ucraina, dupa data de 15 septembrie, a anuntat, vineri, Executivul…

- Florin Barbu, considera ca restricțiile impuse importurilor de produce agricole din Ucraina ar trebui menținute cel puțin pana la finele anului. Masurile restrictive privind importurile de produse agricole din Ucraina au avut un efect pozitiv asupra pietei cerealelor din Romania, iar decizia Comisiei…

- Romania și Ungaria considera ca Uniunea Europeana trebuie sa permita unora dintre statele membre UE sa-și prelungeasca, pana la finalul anului 2024, decizia de a nu importa cereale din Ucraina, cu toate ca Ucraina trebuie susținuta in razboiul ei contra Rusiei. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Masurile restrictive privind importurile de produse agricole din Ucraina au avut un efect pozitiv asupra pietei cerealelor din Romania, iar decizia Comisiei Europene ar trebui sa fie de prelungire a acestor restrictii, cel putin pana la finalul anului 2023, pentru a nu afecta competitivitatea fermierilor,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ca Romania a cerut Comisiei Europene prelungirea restrictiilor pentru importurile de cereale din Ucraina pana la sfarsitul acestui an, introducerea de doua noi produse in lista, dar si acordarea unui sprijin pentru fermierii romani de 30 euro/pe tona…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat miercuri ca Romania, Polonia, Bulgaria, Ungaria si Slovacia vor cere Comisiei Europene sa le permita prelungirea pana la finalul anului a interdicției de intrare a cerealelor ucrainene, transmite Agerpres. Masura a fost luata la presiunea fermierilor romani,…