Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Europa nu se afla in situatia de a se bloca sau de a intra in criza alimentara, iar coridoarele "verzi" de transport al alimentelor si inputurilor functioneaza, a declarat, joi, la Digi 24, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, potrivit Agerpres. "La aceasta ora, Romania…

- Romania si Europa nu se afla in situatia de a se bloca sau de a intra in criza alimentara, iar coridoarele "verzi" de transport al alimentelor si inputurilor functioneaza, a declarat, joi, la Digi 24, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "La aceasta ora, Romania si Europa nu se…

- Romania si Europa nu se afla in situatia de a se bloca sau de a intra in criza alimentara, iar coridoarele "verzi" de transport al alimentelor si inputurilor functioneaza, a declarat, joi, la Digi 24, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "La aceasta ora, Romania si…

- Prețurile alimentelor au crescut semnificativ în primele zile ale crizei generate de coronavirus, dupa care au revenit aproximativ la normal și au ramas crescute doar prețurile produselor de import, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, la RFI, potrivit Mediafax. Ministrul Agriculturii…

- APEL… Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a lansat un apel pentru fermieri, tarani, dar si pentru procesatori, comercianti si consumatorii din Romania, inclusiv pentru cei peste 200.000 de vasluieni care traiesc de pe urma roadelor pamantului, la tara. Oros le cere fermierilor sa lucreze fiecare bucata…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, anunta ca stocurile de alimente sunt suficiente, culoarele de aprovizionare sunt functionale, iar camioanele cu marfuri dinspre Europa circula in continuare, el anuntand ca, chiar daca pe viitor s-ar lua decizia de a restrictiona circulatia persoanelor si pe timp…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat miercuri ca anul acesta va trimite cinci atasati agricoli "in zone mai interesante pentru agricultura romaneasca", primele tari vizate fiind cele in care Romania are un volum mai mare la export. "Avem un proiect si am…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca una dintre prioritatile mandatului sau va fi lupta impotriva ''vanatorilor de subventii''. "Avem de gand ca in noul Program National Strategic sa evitam cat mai…