Ministrul Agriculturii: România nu acceptă plafonarea plăţilor în viitoarea Politică Agricolă Comună "I-am spus-o, inainte de a o spune dumnealui, ca nu suntem de acord. In discutiile pe care le-am avut si nu am avut putine cu comisarul Hogan, pozitia mea in Consiliul de Ministri a fost aceasta: nu. Romania nu accepta plafonarea platilor si cu asta am incheiat", a precizat ministrul Agriculturii, intrebat ce parere are fata de propunerea comisarului privind plafonarea subventiilor la 60.000 de euro pe ferma dupa 2020.



Comisia Europeana a solicitat o plafonare a subventiilor pe exploatatie la pragul de 60.000 de euro, iar comisarul pe Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil Hogan, si-a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

