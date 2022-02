Stiri pe aceeasi tema

- Planul National Strategic (PNS) pentru perioada 2023-2027 va fi depus la Comisia Europeana (CE) pana la finalul lunii februarie, undeva pe 27 februarie, urmand ca aprobarea sa vina conform regulamentului in cel mult sase luni de la depunere, a declarant ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. In prezent,…

- Romania exporta de 150 de ani foarte multe cereale si va ramane un exportator de cereale, insa va trebui ca o parte din aceste exporturi sa mearga si catre procesare, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu.

- Industria alimentara se confrunta cu riscuri cauzate de nivelul materiei prime care are un impact direct in costul de productie, de nivelul costurilor pentru inputuri si toate aceste produse folosite in vederea realizarii productiei, a declarat, joi, in cadrul evenimentului de lansare a patru programe…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, anunța acordarea de ajutoare financiare fermierilor pentru a impiedica creșterile de prețuri prognozate la alimente. Printre categoriile de fermieri vizate de aceasta masura sunt producatorii de cartofi și producatorii de struguri de masa. „In bugetul pentru…

- Consultarile cu fermierii și asociațiile de profil vor continua la inceputul anului 2022 pentru a definitiva Planul Național Strategic, documentul etalon prin care Romania urmeaza sa puna in aplicare noua Politica Agricola Comuna a Uniunii Europene. Anunțul a fost facut de ministrul agriculturii, Adrian…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a propus apicultorilor sa realizeze un proiect pilot pe o perioada de trei ani, prin care sa mearga in pastoral cu familiile de albine la culturile tratate cu neonicotinoide, pentru a se verifica concret efectele acestora asupra albinelor, in contextul utilizarii…

- Ministrul Agricuturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Adrian Chesnoiu, recunoaște ca Romania are o mare problema: datele statistice, iar din aceasta cauza este și foarte greu sa fie fundamentate politicile publice. In același timp, nici angajații instituțiilor coordonate de minister, cei care de fapt…