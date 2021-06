Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a aratat vineri, intr-un clip video postat pe pagina sa de Facebook, ce reprezinta pentru el vaccinarea anti-Covid, mentionand ca ii provoaca si pe secretarii de stat din minister sa procedeze la fel. "Pentru mine…

- Romania nu sustine propunerea Parlamentului European ca 30% din alocarea aferenta interventiilor pentru investitii sa fie destinata obiectivelor de mediu si clima in noua Politica Agricola Comuna (PAC), precizeaza ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Ma aflu pentru a…

- Romania nu sustine propunerea Parlamentului European ca 30% din alocarea aferenta interventiilor pentru investitii sa fie destinata obiectivelor de mediu si clima in noua Politica Agricola Comuna (PAC), precizeaza ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. „Ma aflu pentru a doua zi la…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV – in curand Universitatea pentru Științele Vieții) va gazdui ceremonia de premiere a fermierilor romani din Moldova – Gala Fermierilor. Evenimentul este organizat de catre PRIA Agriculture, atat online…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prelungește sesiunea de primire a cererilor de finanțare pentru submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” dedicata celor din diaspora, pana la data de 5 iulie 2021, ora 16.00. Alocarea…

- Agricultura a devenit una dintre principalele ramuri ale economiei, Romania ocupand in 2019 locul șapte la producția agricola in Uniunea Europeana. De la an la an acest sector se schimba, iar tehnologia joaca un rol important in dezvoltarea...

- Legumicultorii care cultiva ardei, castraveti, tomate, varza si vinete in spatii protejate vor putea primi in acest an un ajutor de minimis de 2.000 de euro/1.000 metri patrati, a anuntat Adrian Oros, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ministrul Agriculturii a precizat ca acest program de…