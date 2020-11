Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea s-a pozat in biroul de primar și ii transmite un mesaj lui Nicușor Dan: 'I’m still here. Still working. Still like steel. And I like it' Gabriela Firea, primarul inca in funcție al Bucureștiului, a publicat pe pagina sa de Facebook o poza din biroul de la Primarie. Mesajul sau a venit…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, participa luni si marti la Consiliul de ministri AgriFish, una dintre temele principale ale reuniunii fiind pachetul de reforma a Politicii Agricole Comune (PAC) post-2020, potrivit unui anunt postat pe pagina de Facebook a ministerului. De…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, participa la Conferinta internationala privind implementarea abordarii LEADER/CLLD, temele de interes fiind dezvoltarea guvernantei la nivel local in contextul noilor politici de dezvoltare rurala, a anuntat marti ministerul de resort. Conferinta a inceput luni,…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oroș, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca fermierii pot depune cererile de despagubiri pentru seceta pana la 15 septembrie. Banii le vor intra in conturi la trei zile mai tarziu, a mai spus oficialul. “Primul pachet de scheme, care este…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri ca totii romanii ar trebui sa fie preocupati de consumul de produse locale. Acesta precizeaza ca procesatorii si micii producatori vor fi sprijiniti sa se asocieze, potrivit Agerpres. „Pentru producatorii locali, in primul…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a sustinut vineri, in cadrul unei vizite efectuate in judetul Alba, ca vechiul program guvernamental de sustinere a cresterii celor doua rase autohtone de porci Bazna si Mangalita ar fi fost unul "irealist" si a opinat, totodata, ca, in trei-patru…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Adrian Oros, sustine, marti, o conferinta de presa care va avea ca tema rectificarea bugetara. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Banciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Irina Giurgiu)