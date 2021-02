Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat joi ca a emis ordinul de ministru prin care se va demara evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania, proces care va dura maximum 18 luni si va cuprinde aproximativ 5 milioane de dosare de pensii. ‘As dori sa anuntam…

- Ministrul Agriculturii: 40% dintre fermele din Romania sunt gospodariile bunicilor și nu vor rezista pe piața daca nu se asociaza Din totalul fermelor din Romania, 40% reprezinta de fapt gospodariile bunicilor si parintilor nostri de la tara, care insa nu au nicio sansa sa reziste pe piata daca nu se…

- Din totalul fermelor din Romania, 40% reprezinta de fapt gospodariile bunicilor si parintilor nostri de la tara, care insa nu au nicio sansa sa reziste pe piata daca nu se asociaza in cooperative, a afirmat, miercuri, Adrian Oros, ministrul Agriculturii, intr-o conferinta online. "Am aici…

- Producatorii romani nu vor mai plati acele taxe ascunse catre marile magazine, iar termenele in care isi vor primi banii vor fi reduse, odata cu adoptarea in Parlament a unei directive europene privind practicile comerciale neloiale, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-o…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat vineri, la Miercurea Ciuc, ca in urmatoarea perioada trebuie sprijinita ferma de familie, fara de care "viata la tara nu prea are sens si nu are perspectiva". Adrian Oros a punctat faptul ca acest lucru se afla printre prioritatile sale,…

- 65 de milioane de euro este bugetul care ar urma sa fie in urmatorii doi ani la dispoziția legumicultorilor, pentru a culturi in sere si solarii. Noutatea ar fi ca țaranii vor avea libertatea de a decide ce anume sa planteze și nu vor primi subvenții doar pentru tomate. „Vom veni inclusiv pe aceasta…

- Pesta porcina africana (PPA) nu va disparea din Romania daca masurile de biosecuritate nu vor fi respectate de catre toti, si de crescatorii mari si de cei mici, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Adrian Oros. El a subliniat ca toata clasa politica trebuie sa fie de acord cu o lege de eradicare…