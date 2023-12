Intrebat ce se va intampla cu plafonarea adaosului comercial la alimente, avand in vedere ca Ordonanta de urgenta privind plafonarea adaosului comercial la 21 de categorii de alimente este in vigoare pana pe 31 ianuarie, ministrul a precizat: ”O sa avem o discutie si cu retailerii, si cu procesatorii. S-a vazut foarte clar ca aceasta ordonanta a produs efecte. Spun acest lucru pentru ca in 2022, la 30 noiembrie, pretul alimentelor era cu plus 28%. In anul 2023, in care avem ordonanta in vigoare si act juridic, pretul alimentelor a scazut cu 5%”. El a mai explicat ca ”indicele pretului de consum,…