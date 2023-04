Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, la Antena 3 CNN, ca Romania nu va bloca importul cerealelor ucrainene, insa vor fi introduse taxe vamale pentru cantitațile care depașesc un milion de tone. Daea, a explicat, la Antena 3 CNN, faptul ca blocarea cerealelor ucrainene pe teritoriul Romaniei…

- Romania nu oprește tranzitul cerealelor din Ucraina, dar ar putea taxa importurile. Ministrul Agriculturii avertizeaza ca orice masuri fara acordul Comisiei pot costa mai mult decat pierderile actuale, scrie DW, potrivit Rador. Romania ia in calcul taxarea sau chiar oprirea importurilor de cereale…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea (PSD), a declarat marți, la Antena 3, ca Romania nu va interzice importurile de cereale din Ucraina, dar va introduce taxe vamale pentru cantitațile care depașesc un milion de tone.„Acordul de asociere care s-a validat in 2017 de catre toate Parlamentele țarilor…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac crede ca este vitala o reuniune extraordinara a miniștrilor Agriculturii din UE pe tema cerealelor din Ucraina.„Intreaga responsabilitate pentru situația in care se afla agricultura Romaniei ii aparține Ministerului Agriculturii. Dar nu doar Daea este vinovat. Cred…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat vineri, dupa discuțiile cu fermierii care protesteaza in Capitala, ca autoritațile din Romania „invart o situație grea in jurul unei decizii pe care a luat-o Comisia Europeana”. El cere executivului european sa gaseasca sume suplimentare care sa sprijine…

- Vorbim - si este foarte bine! - tot mai apasat despre necesitatea ca Romania sa isi asigure independenta energetica. Are toate resursele naturale si capacitatea sa o faca in viitorul apropiat. La fel de importanta este insa si independenta noastra privind hrana, in conditiile in care potentialul agricol…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, este disperat dupa imagine și orice ieșire publica a acestuia se transforma intr-un spectacol ad-hoc și un astfel de recital l-a dat ieri la Ploiești. „Sa nu ne mai gandim la ce n-am facut, pentru ca pe foc este mamaliga” ”Caravana Cunoașterii…

- Agricultorii romani acuza faptul ca Ucraina a transformat Romania intr-un importator de grau și porumb, iar Uniunea European susține aceste practici prin eliminarea taxelor vamale, in timp ce agricultura romanesc abia mai rasufla. Mai exact, șase state din Europa Centrala, printre care și Romania, sunt…