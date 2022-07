Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, estimeaza ca painea va costa mai mult in acest an, intrucat toate costurile de productie sunt mai mari, inclusiv cele de obtinere a recoltei de grau. Potrivit ministrului, fermierii vor vinde graul la un pret majorat pentru a putea sa isi acopere cheltuielile de pana…

- Romanii vor plati mai mult pentru paine in acest an, deoarece toate costurile de productie au crescut, inclusiv cele de obtinere a recoltei de grau, a estimat sambata ministrul Agriculturii, Petre Daea, citat de Agerpres.”Graul este mai scump acum pentru ca s-a produs mai scump. Eu nu sunt adeptul celor…

- ”Mai avem suprafete putine de recoltat, sunt zone izolate in mod deosebit in partea de nord. (…) Pana la aceasta data, in Romania am recoltat si am introdus in magazie, practic suntem stapani pe productie – pentru ca fermierul este stapan pe productie atunci si numai atunci cand o are in magazie, cand…

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, estimeaza ca painea va costa mai mult in acest an, intrucat toate costurile de productie sunt mai mari, inclusiv cele de obtinere a recoltei de grau.

- Un val de scumpiri este așteptat in Romania. Prețurile vor crește din cauza secetei extreme cu care se confrunta țara noastra, dar și intregul continent. Fermierii trag semnale de alarma și spun ca cele mai afectate de lipsa ploilor sunt culturile de porumb și de floarea soarelui. Din cauza secetei…

- Majorarea prețului la carburanți sau la ingrașaminte sunt doar doua dintre cauzele ce ar putea duce la dublarea prețului materiilor prime din agricultura, susțin fermierii. Dinspre Ministerul Agriculturii lucrurile nu se vad insa așa, estimarile fiind mult mai optimiste. Intrebat de puterea.ro, ministrul…