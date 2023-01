Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a deschis la Slatina seria intalnirilor programate in țara pentru a prezenta Planul Național Strategic recent aprobat. Printre cei dezavantajați in urmatorii ani sunt chiar legumicultorii

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, la Slatina, ca prin Planul National Strategic 2023 – 2027, un document programatic aprobat in luna decembrie anul trecut de Comisia Europeana, fermierii romani si agricultura romaneasca beneficiaza de sustinere in valoare de 15,8 miliarde de euro.…

- Banii vor intra in conturi in cursul acestei saptamani, potrivit ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Este vorba despre programele de susținere a producțiilor in spații protejate, a explicat pentru Radio Tg.Mureș consilierul in cadrul Direcției Agricole Mureș, Liliana Galațan:…

- Creșterea oilor și a caprelor este poate singura ramura din zootehnia romaneasca care merge cat de cat, dovada fiind și efectivele in creștere. De altfel, Romania se afla pe primele poziții in topul european, ceea ce nu a trecut neobservat la Bruxelles, iar dovada este faptul ca oficialii de la Comisia…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus de ministrul social-democrat Petre Daea, a prevazut in Planul Național Strategic 2023-2027 doua forme de sprijin pentru agricultura romaneasca in valoare totala de 391,4 milioane euro. Astfel, 367.3 milioane euro reprezinta sprijinul acordat fermierilor…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, susține ca, anul viitor, Fondul Mutual va fi funcțional, iar fermierii vor putea sa fie astfel sprijiniti in caz de necesitate. Banii ar fi sa provina de la stat, dar și din contribuțiile fermierilor. Ministrul spune ca statul nu poate tot timpul…

- Fermierii, producatorii locali, dar și crescatorii de animale din zona de munte, beneficiaza de masurile bune adoptate in domeniul agricol și sectorul alimentar de catre specialiștii social-democrați din Guvern și Parlament. Producatorii locali au posibilitatea sa iși valorifice produsele la prețuri…