- Toti producatorii agricoli de produse romanesti vor avea in continuare acces in piete, da asigurari ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Astfel, unde sunt piete inchise si se pot rabata peretii, se vor organiza astfel incat sa fie deschise,…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oroș, da asigurari intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca toți producatorii agricoli de produse romanești vor avea in continuare acces in piețe.“Azi, la intalnirea organizata la Institutia Prefectului Judetului Cluj cu primarii localitatilor unde…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat joi ca in jurul datei de 1 decembrie se va semna contractul de finantare pentru proiectul privind strategia de gestionare a apei, in valoare de 6,5 miliarde de euro, inclus in Planul national de relansare si rezilienta."Este…

- Toate ambitiile Uniunii Europene legate de Green Deal sunt necesare, pentru ca suntem datori sa facem o agricultura durabila si responsabila, insa exista pericolul cresterii preturilor pentru consumatori daca vom impune exigente foarte mari, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Cautam o solutie cat mai corecta pentru toti jucatorii de pe piata in situatia declararii starii de calamitate, insa o astfel de ordonanta ar trebui initiata de Ministerul de Interne, a declarat, luni seara, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, potrivit Agerpres."Relatia…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, luni, la o intalnire cu legumicultori si cetateni din comuna Isalnita, judetul Dolj, ca in urmatoarea perioada trebuie investite sume consistente in strategia de gestionare a apei, precum reparatiile sistemelor de irigatii, realizarea…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri ca totii romanii ar trebui sa fie preocupati de consumul de produse locale. Acesta precizeaza ca procesatorii si micii producatori vor fi sprijiniti sa se asocieze, potrivit Agerpres. „Pentru producatorii locali, in primul…