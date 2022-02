Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii agricoli avertizeaza ca preturile alimentelor s-ar putea tripla in primavara. Aceștia spun ca acesta este unul dintre efectele scumpirilor in lant. Producatorii agricoli susțin ca daca intr-o luna Guvernul nu ia masuri, efectele vor fi foarte grave, de necontrolat, iar prețurile alimentelor…

- La fel ca in cazul scenariului privind renegocierea PNRR pentru modificarea procentului din PIB alocat pensiilor, Florin Citu le-a reproșat partenerilor de la PSD ca arunca in spațiul public tot felul de teme, inainte de a le discuta in Coaliție, pentru a vedea daca sunt eficiente și sustenabile."O…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca un proiect pentru plafonarea preturilor alimentelor de baza va fi avansat dupa o discutie cu hipermarketurile si cu producatorii si va presupune o compensare si nu obligarea producatorilor sa vanda sub pretul de productie.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, afirma ca nu se susțin declarațiile unor oameni politici cum ca ar trebui sa fie raționalizate alimentele de baza, o masura la care rețelele de magazine din Ungaria, de exemplu, au apelat deja, dupa plafonarea prețurilor la anumite produse alimentare de catre…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Antena 3, ca o masura „corecta" in aceasta perioada ar fi plafonarea prețurilor la alimentele de baza. „Stim cu totii ca exista un TVA redus la alimente, poate o reducere de 5% este posibila la fel cum propunem la energie si gaze, cu aplicare de la 1 februarie.…

- Ministerul Agriculturii intensifica, in luna decembrie, acțiunile de control privind verificarea modului de respectare a legislatiei specifice din domeniul comercializarii legumelor si fructelor proaspete, provenite din producția autohtona, dar și din import. Sunt vizate loturile comercializate prin…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, este pus pe fapte mari și vrea sa puna in ordine lucrurile la Ministerul Agriculturii, cat și la instituțiile aflate in subordine – ANIF și AFIR, in primul rand. Mai mult, anunța ca nimeni nu va mai lucra in minister fara indicatori de performanta si calendar…