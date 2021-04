Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu va intra intr-o criza alimentara, cel putin nu in viitorul apropiat, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Credinta mea este ca nu ne paste o criza alimentara, cel putin nu in viitorul apropiat. (...) Citesc si eu tot felul de analize FAO care ne…

- Demersurile Guvernului roman de incurajare a intoarcerii in țara a romanilor din Diaspora sunt cat se poate de pline de ”povești” și termene de executare. Nu mai departe ne-o demonstraza prin inițiativele ministerelor subordonate.Cetațenii romani din Italia invitați la ”Marea videoconferința” cu Ministrul…

- Legumicultorii care vor cultiva ardei, castraveti, tomate, varza si vinete in spatii protejate vor putea primi in acest an un ajutor de minimis de 2.000 de euro/1.000 metri patrati, plafonul total alocat pentru sustinerea legumelor in spatii protejate fiind de 150 de milioane de lei, a anuntat, ieri,…

- Romania cheltuie anual in jur de 64 de milioane de euro pentru a cumpara cartofi din import, desi ar putea sa-i produca in tara. „Astazi, dupa datele APIA, avem o suprafata reala cultivata cu cartofi este de 28.000 de hectare, iar productia interna de cartofi acopera dupa spusele celor de la Covasna…

- Ministrul Agriculturii, despre limitarea numarului de porci in gospodarii: „Daca nu respectam niște reguli dure nu vom scapa niciodata de aceasta pesta porcina africana” Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a recunoscut faptul ca ordinul privind biosecuritatea in ferme este unul…

- Pana la finele anului as vrea sa avem o Lege a arendei in care proprietarul sa fie beneficiarul unei arende corecte, iar cel care lucreaza terenul sa fie singurul beneficiar al subventiilor, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-un interviu acordat AGERPRES.…