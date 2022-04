Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat marți ca Romania si celelalte tari din Uniunea Europeana nu pot aplica modelul Ungariei de plafonare a preturilor, iar in Ungaria decizia a fost luata din cauza apropiatelor alegeri din aprilie, potrivit News.ro. Chesnoiu a mai declarat ca Romania…

- Romania are suficiente stocuri de ulei pana la noua recolta de floarea soarelui, astfel incat sa nu apara niciun fel de dezechilibru, a anuntat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, dupa ce tot mai multi romani au luat cu asalt magazinele pentru a se aproviziona…

- Rafturi ale magazinelor au fost luate cu asalt pentru ulei sau alte produse, cel mai probabil de teama scumpirilor, potrivit unor imagini din spațiul online. Paul Anghel, ANPC „: Asistam in aceste zile la actiuni sau atitudini menite sa iasa din sfera umanului si aici ma refer la umplerea carucioarelor…

- Romania ar trebui sa profite de oportunitațile oferite de criza actuala, iar un astfel de exemplu este ceea ce se intampla la uleiul de floarea soarelui, un produs la care stocurile sunt pe sfarșite la nivel mondial. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, spune ca Romania ar putea sa caștige undeva…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, declara ca nu exista un risc in privinta aprovizionarii populatiei cu alimente, precizand ca tarile care vor limita exportul de cereale in contextul crizei din Ucraina sunt Ungaria, Bulgaria si Serbia. Romania exporta, pentru ca produce mult mai mult fața de…

- Micii fermieri care lucreaza intre un hectar și 30 de hectare beneficiaza de o plata APIA in plus, plata redistributiva, incepand din 2023 odata cu intrarea in drepturi a noii Politici Agricole Comune (PAC). Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a afirmat ca Romania lupta acum ca aceasta plata sa…