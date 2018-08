Ministrul Agriculturii: Nu-i lăsăm pe români fără porci; suntem în stare să producem urgent şi să înlocuim aceste pierderi "Le spun tuturor cetatenilor din Romania ca suntem in stare sa producem urgent pentru a inlocui pierderile acestea dupa ce trece acest foc si reusim sa dezinfectam zona si sa o punem sub control. O putem face cu munca, cu atentie, cu multa grija si fara aceasta incrancenare intre noi, cu mult calm si cu foarte multa daruire. Eu fac exact tot ce trebuie din punct de vedere al atributiilor pe care le am si le spun oamenilor liniste, ordine, sa curatam zona respectiva si refacem imediat efectivele de porcine la fiecare gospodarie in parte. Nu putem sa-i lasam pe romani fara porci si nici nu-i vom… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca virusul pestei porcine a lovit naprasnic Romania, punctul de intrare in țara fiind Delta Dunarii. Daea a spus ca, la acest moment, situația nu este una buna și arata ca virusul este foarte greu de izolat.”La momentul asta, situația nu este buna.…

- O acțiune de voluntariat, care și-a propus sa scoata la lumina cazematele situate in comuna Timișești (cele din Urecheni fiind curațate an de an) s-a lovit de atitudinea de ”reprezentant al comunitații” a primarului Vasile Marculeț. Flancat de viceprimar, consilier personal, un polițist local, pentru…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea trebuie sa-si ceara scuze public victimelor Holocaustului si sa demisioneze, a declarat joi purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. Solicitarea liberalului vine dupa ce ministrul Agriculturii a afirmat ca ce se intampla in prezent in fermele de porci din Romania…

- Romania a solicitat UE sprijin pentru compensarea unor fermieri Petre Daea, ministrul Agriculturii. Foto: arhiva Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a solicitat, la Bruxelles, sprijin financiar concret pentru fermierii români afectati de virusul pestei porcine africane si de masurile…

- Consumul de carne de oaie a crescut cu 104% dupa campania ”Alege oaia”, a anuntat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, sambata, la Slatina, informeaza AGERPRES . Ministrul Agriculturii a subliniat ca “Alege oaia!” se deruleaza foarte bine si, dupa ce a vizitat standurile de la Slatina…

- Suprafata insamantata in primavara acestui an cu porumb si floarea-soarelui ocupa mai mult de jumatate din suprafata totala insamantata de peste 6 milioane de hectare, culturi care au clasat Romania pe prima pozitie in Uniunea Europeana din punct de vedere al productiilor obtinute in anul 2017, informeaza…

- Uzina Dacia de la Mioveni isi continua procesul de modernizare si robotizare inceput in urma cu circa sapte ani, in prezent in fabrica existand peste 800 de roboti si peste 100 de vehicule autoghidate pentru transportul pieselor. Investițiile in Romania se ridica la 2,8 miliarde de euro pana in prezent…

- Petre Daea este de parere ca Romania are doar de pierdut de pe urma faptului ca presedintele Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la posibile neregulie legate de o lege de sprijin a crescatorilor de porci si de pasari. Ministrul Agriculturii a spus ca abia asteapta raspunsul…