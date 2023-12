Ministrul Agriculturii Florin Barbu spune ca nu a fost acordata nicio licența pentru importul de materii prime din Ucraina, din septembrie și pana in prezent. Romania a exportat, in acest an, zece milioane de tone de grau, adica mai mult decat a tranzitat Ucraina prin țara noastra, a declarat ministrul la podcastul Dialogurile Puterii. Florin Barbu afirma ca Guvernul Romaniei și Ministerul Agriculturii au avut o negociere foarte clara cu partea ucraineana pe acest subiect. Astfel, pana la data de 31 decembrie se pot importa patru categorii de produse – floarea soarelui, grau, porumb și rapița…