Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a oferit detalii suplimentare privind deplasarea oamenilor pentru activitati agricole. Oros a precizat ca nu oricine are un teren poate invoca legea ca sa iasa din casa.Conform Ordonantei Militare nr. 3 din 25 martie, la Articolul 1, s-a interzis circulatia persoanelor,…

- Guvernul condus de Ludovic Orban este criticat de specialistii industriei agro-alimentare dupa intrarea in vigoare a noii ordonante militare care prevede interzicerea exportului de cereale, dar si a unor produse procesate din cereale precum produsele de patiserie si panificatie.

- Ministrul Agriculturii: Romania si Europa nu se afla in situatia de a intra in criza alimentara. Primii afectati de o fixare a pretului la raft ar fi producatorii si procesatorii mici Romania si Europa nu se afla in situatia de a se bloca sau de a intra in criza alimentara, iar coridoarele "verzi"…

- Ministerul Agriculturii a anunțat ca pentru acest an, in cadrul Programului de stimulare a angajarii tinerilor in agricultura, acvacultura și industria alimentara, se aloca suma de un milion de lei. Proiectul de hotarare de Guvern a fost publicat pe site-ul oficial al MADR. Potrivit proiectului de act…

- Presedintele Klaus Iohannis anunta, joi, la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, numele premierului desemnat sa formeze Guvernul, dupa demiterea Executivului Ludovic Orban.Seful statului a avut consultari cu partidele parlamentare, la Palatul Cotroceni, pe tot parcursul zilei. PSD si Pro Romania il propun…

- Avand cea mai mare infrastructura feroviara de mare viteza, un sistem de plati efectuat in mare parte prin intermediul aplicatiilor de pe telefoanele inteligente si jumatate dintre centralele pe baza de energie solara din lume, China pare deseori a fi o tara aflata la frontiera tehnologica. Insa, atunci…

- Avand cea mai mare infrastructura feroviara de mare viteza, un sistem de plati efectuat in mare parte prin intermediul aplicatiilor de pe telefoanele inteligente si jumatate dintre centralele pe baza de energie solara din lume, China pare deseori a fi o tara aflata la frontiera tehnologica. Insa, atunci…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Regionale, Adrian Oros a declarat miercuri ca in Romania aproape ca nu exista procesatori de produse bio, activitatea de procesare ajunge pana la 3%, anunța MEDIAFAX.„Foarte puțini agenți economici in domeniul procesarii, majoritatea doar in domeniul producției…