- Premierul Romaniei l-a primit marți pe ministrul Apararii din R. Moldova Nicolae-Ionel Ciuca. Foto: Arhiva. Premierul Nicolae Ciuca l-a primit marti, 7 iunie, pe ministrul moldovean al Apararii, Anatolie Nosatîi, context în care a reafirmat sprijinul deplin…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, vineri, pe David Muniz, insarcinatul cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti. Cei doi au discutat despre Parteneriatul Strategic si situatia din regiune chiar in ziua in care Federatia Rusa a declarat ca personae non…

- "Ma bucur ca m-am intors la prieteni. Așa am scris și in cartea de oaspeți. Ma refer la relațiile de prietenie dintre statele noastre, dar și la cele dintre noi doi. Imi aduc aminte de prima nostra intalnire din urma cu 15 ani, cand amandoi dețineam alte funcții (...). Pe atunci nu banuiam ca vom ajunge…

- Dupa o vizita la Sofia, fara rezultatele scontate, pentru ca bulgarii refuza sa furnizeze arme Ucrainei, ba chiar deputații l-au boicotat, refuzand sa-l asculte in Parlament, ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, iși incearca norocul la București, unde se intalnește, vineri, cu premierul Nicolae…

- George Simion cere ca Ucraina sa incheie cat mai rapid un acord cu Romania, pentru protejarea limbii romane, pe teritoriul țarii lui Volodimir Zelenski. Masura ar viza 500.000 de romani, susține George Simion. „Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita Ministerului Afacerilor Externe de la București…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a declarat miercuri seara, 23 martie, la Antena 3, ca proiectul de lege care putea constitui baza legala pentru instaurarea așa numitei situații de criza in Romania, in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia, și care prevedea, printre altele, ca barbații…

- Vizita sefului diplomatiei italiene la Bucuresti are loc in contextul agresiunii militare ilegale a Rusiei asupra Ucrainei si al interesului Italiei de a sprijini eforturile de gestionare a crizei refugiatilor ucraineni, potrivit unui comunicat al MAE.Intrevederea dintre cei doi demnitari se va concentra,…

- 343.515 ucraineni refugiați au intrat in Romania, in total, de la inceputul invaziei Rusiei. 258.844 dintre aceștia au parasit intre timp țara și au plecat spre alte destinații alese de ei, conform oficialilor din Romania, scrie CNN . Peste 84.000 de ucraineni raman, pentru moment, in Romania. Mulți…