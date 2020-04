Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut vineri, 3 aprilie, ora 14:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa. Declarația de presa integrala a președintelui Klaus Iohannis „Am intrat, de cateva zile, in cea mai grea etapa a acestei complicate perioade generate de epidemia de coronavirus.…

- "Am intrat de cateva zile in cea mai grea etapa a acestei etape generate de coronavirus. Este o etapa pe care am reusit sa o intarziem cat mai mult posibile. Urmeaza saptamani foarte grele, cruciale pentru sistemul medical. Avem deja de plans 116 morti, semeni de-ai nostri care si-au pierdut…

- Ministrul Agriculturii: Romania si Europa nu se afla in situatia de a intra in criza alimentara. Primii afectati de o fixare a pretului la raft ar fi producatorii si procesatorii mici Romania si Europa nu se afla in situatia de a se bloca sau de a intra in criza alimentara, iar coridoarele "verzi"…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, spune ca, din cauza pandemiei de coronavirus alimentele din import se gasesc mai greu, iar prețul acestora a crescut considerabil, scrie RFI.Ministrul Agriculturii spune ca epidemia de coronavirus are efecte asupra producatorilor agricoli ”Sunt mai multe tipuri de…

- Ziarul Unirea Ministrul Agriculturii: Pietele agro-alimentare sunt mai sigure decat magazinele mici, iar aici isi vand produsele si producatorii locali Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat ca o eventuala plafonare a preturilor pe durata starii de urgenta ar putea avea efecte negative atat…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vorbit, miercuri seara, la Realitatea PLUS, despre plafonarea prețurilor la produsele de baza in perioada de criza provocata de extinderea COVID-19. Oros a spus ca prețurile au crescut brusc la unele produse de baza in data de 17 martie. Potrivit ministrului Oros,…

- Piețele trebuie sa ramana deschise in timpul crizei coronavirusului iar masurile de siguranța trebuie sa fie similare celor din supermarketuri. Producatorii au nevoie sa-și vanda fructele și legumele care sunt necesare in aceasta perioada. Samsarii din piața trebuie sa dispara, a spus ministrul Agriculturii,…

- Klaus Iohannis le cere romanilor din afara granitelor sa nu se intoarca in tara de Pasti. Solicitarea a fost formulata intr-o videoconferinta cu autoritatile din teritoriu."Un cuvant doresc sa spun și despre romanii din afara granițelor, despre romanii din diaspora. Se apropie sarbatorile…