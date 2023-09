„Am avut o discutie in cadrul Biroului Politic National. In jurul orei 18.00 am convocat toate asociatiile de fermieri. Pot sa va asigur ca in Romania, incepand din data de vineri, nu a intrat un bob prin vamile din Romania si noi suntem pregatiti, avem actul pregatit, asteptam si deciziile care vor veni din partea Ucrainei si va asigur ca vom lua cele mai bune decizii pentru fermierii romani. Pentru o perioada de 30 de zile trebuie sa se realizeze acele licente de import, care trebuie discutate cu fiecare tara in parte, din cele cinci afectate de razboi”, a explicat Florin Barbu, la finalul sedintei…