- „Am vazut ca s-a iscat iar o mare isterie legata de faptul ca Romania nu ar avea stocuri de ulei si toata lumea a dat buluc in magazine sa cumpere ulei. Profit de aceasta ocazie sa le spun tuturor romanilor ca avem stocuri de ulei pana la noua recolta - nici macar nu a fost insamantata floarea soarelui…

