Ministrul Agriculturii le cere autorităților de la CE să nu avanseze cu procedura de infrigement legată de practicile comerciale neloiale Ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu, aflat la Bruxelles, in aceste zile, a facut apel la comisarul european pentru agricultura și dezvoltare rurala, Janusz Wojciechowski, sa nu se avanseze cu procedura de infringement in cazul Romaniei, pentru ca țara noastra nu a transpus Directiva privind practicile comerciale neloiale. Obligația de a transpune in legislația naționala Directiva UE 633/2019 avea ca termen 1 mai 2021. Statele membre UE ar trebui sa aplice noile reguli cel tarziu de la 1 noiembrie 2021, insa Romania nu s-a incadrat nici in acest termen. Actul normativ a trecut prin Senat, iar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

