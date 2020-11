Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Nechita Oros, a anunțat aseara ca a fost testat pozitiv și, ca atare, 14 zile se va sta in izolare. „Dragi prieteni, am primit rezultatul testului pe care l-am facut in aceasta dimineata si din pacate e unul “pozitiv”. M-am autoizolat la domiciliu si voi urma indrumarile medicilor”, a scris ministrul Agriculturii pe pagina sa de Facebook. Numai ca ceea ce nu spune Oros este faptul ca in goana disperata dupa imagine, el a continuat sa mearga in campanie electorala prin țara deși mana sa dreapta de la Ministerul Agriculturii, secretarul general…