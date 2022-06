Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu renunța la funcție dupa ce procurorii DNA au cerut, joi, ridicarea imunitații sale parlamentare. Adrian Chesnoiu iși va da demisia din toate funcțiile pe care le ocupa atat in Parlament, cat și in partid. DNA a cerut inceperea urmaririi penale pe numele ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, pentru abuz in serviciu și ridicarea […] The post Ministrul Agriculturii iși da demisia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .