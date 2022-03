Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, anunța un sprijin direct de 15 milioane de lei pentru producatorii de cartofi, dar și un program de 50 milioane euro finanțat prin Planul National Strategic pentru infiintarea de depozite. Chesnoiu a declarat, miercuri, dupa sedinta de Guvern,…

- Intrebat la Digi24, marti seara, daca in Romania nu s-ar putea plafona preturile, asa cum s-a intamplat in Ungaria, Adrian Chesnoiu a explicat ca in tara vecina s-a luat aceasta decizie din cauza campaniei electorale si a alegerilor care vor avea loc in 3 aprilie. ”Modelul Ungaria nu poate fi aplicat…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat, marti seara, la Digi24, ca Romania nu are nicio problema privind stocurile de alimente, rezervele de stat fiind intacte in acest moment, informeaza News.ro . Adrian Chesnoiu a precizat ca Romania are stocuri complete in rezerva de stat si ca nu se…

- Desi toata lumea stie ca inainte de sarbatori carnea de miel se scumpeste, anul acesta pretul ar putea sa se dubleze pana la Paște. Din cauza scumpirii carburanților, fermierii romani au anunțat ca prețul la miei se va dubla anul acesta. Fermierii estimeaza ca un kilogram de carne de miel va costa chiar…

- Dupa isteria benzinei, a urmat cea a uleiului alimentar, iar Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu asigura populația ca Romania produce suficenta floarea soarelui și ca nu exista riscuri ca stocurile sa se epuizeze. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a liniștit sambata populația privind stocurile…

- Adrian Chesnoiu a fost intrebat, luni, daca Romania va lua o decizia de limitare a exportului de cereale din cauza crizei din Ucraina asa cum fac Ungaria, Bulgaria si Serbia. “Trebuie sa precizam inca de la inceput ca Romania nu este niciuna din aceste tari. Noi in mod traditional suntem o tara care…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a afirmat, luni, ca nu exista in prezent sincope in legatura cu aprovizionarea populatiei cu alimente. El a precizat ca Romania nu va limita exportul de cereale deoarece produce mai mult decat consuma. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Nu am avut o discuție in Guvern legata de TVA zero la alimentele de baza. Este o masura care, cel puțin la momentul asta, contravine Directivei privind TVA. O sa putem discuta orice, dar sa ai o reglementare care contravine unei directive, asta inseamna infringement," a declarat Vilceanu.Exista oricand…