- „Este o situație care ridica foarte multe semne de intrebare și necesita raspunsuri rapide, pentru ca aceasta criza a energiei nu s-a iscat la orizon ieri. Ea era una predictibila și cred ca autoritațile cu atribuții in acest domeniu ar fi trebuit sa intervina prin masuri clare in vederea stabilizarii…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, anunța acordarea de ajutoare financiare fermierilor pentru a impiedica creșterile de prețuri prognozate la alimente. Printre categoriile de fermieri vizate de aceasta masura sunt producatorii de cartofi și producatorii de struguri de masa. „In bugetul pentru…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, sustine ca nu va renunta la optimizarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) atata timp cat mai exista o sansa, in conditiile in care agricultura are alocati "zero lei", si subliniaza ca nu va renunta la ea pana cand nu…

- Reluarea programului Tomata, dar și un program de susținere a cultivatorilor de legume in spații protejate in ciclul doi de producție se numara printre prioritațile Ministerului Agriculturii pentru anul trecut, a anunțat Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Adrian Chesnoiu, la deschiderea…

- Ministerul Agriculturii lucreaza la o schema de calitate a produselor agroalimentare care va permite identificarea acestora cu un semn distinctiv a faptului ca sunt produse in Romania, a declarat, miercuri, ministrul Adrian Chesnoiu, la Digi 24, potrivit Mediafax. Ministrul a spus ca Ministerul poate…

- Aplicarea unui regim de impozitare asemenea celui practicat in domeniul constructiilor pentru salariatii din sectorul morarit, panificatie si produse fainoase a fost una dintre masurile prezentate joi ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, de catre reprezentatii din industrie, avand in vedere…

- Ministrul propus pentru Agricultura, Adrian Chesnoiu, a primit aviz pozitiv in Comisia de Agricultura, Silvicultura, Industrie alimentara și Servicii specifice. Adrian Chesnoiu a primit 23 de voturi pentru și 5 impotriva.

- Pe langa scandalurile din mondenul romanesc, intr-unul dintre ele fiind implicat și fostul amre sportiv, zilele astea avem parte de un altfel de scandal, pe sume extrem de mari. Ilie Nastase este in razboi cu nașul sau, Ciprian Marica. Marica l-ar fi exclus pe fostul mare tenisman din fundația ce-i…