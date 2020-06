Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a informat, joi, ca se fac verificari in legatura cu suprafetele raportate ca fiind afectate de seceta, deoarece in unele judete au fost anuntate suprafete "sensibil egale" cu cele insamantate in toamna potrivit Agerpres. "Pana la aceasta…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a informat, joi, ca se fac verificari in legatura cu suprafetele raportate ca fiind afectate de seceta, deoarece in unele judete au fost anuntate suprafete "sensibil egale" cu cele insamantate in toamna. "Pana la aceasta data sunt centralizate…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat joi dimensiunile pagubelor cauzate de seceta, astfel ca erau centralizate procese verbale de constatare intocmite de catre comisiile de evaluare pentru o suprafata totala de 1,3 milioane hectare, din cele 2,9 milioane hectare insamantate…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, sustine ca fondurile care vor fi alocate pentru despagubirea agricultorilor afectati de seceta provin de la bugetul de stat, nu din fonduri europene. El a declarat, vineri, la Botosani, ca lipsa precipitatiilor a afectat aproximativ un milion de hectare de culturi…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, sustine ca in cel mult 10 zile va avea evaluarea pagubelor produse de seceta la culturile insamantate in toamna, dar, din pre-evaluarile actuale, suprafetele grav afectate nu depasesc 1,2 milioane de hectare, noteaz[ Agerpres. "Seceta este…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, sustine ca in cel mult 10 zile va avea evaluarea pagubelor produse de seceta la culturile insamantate in toamna, dar, din pre-evaluarile actuale, suprafetele grav afectate nu depasesc 1,2 milioane de hectare. "Seceta este in toata…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, afirma ca motiunea simpla depusa impotriva sa de PSD reprezinta o dovada a faptului ca a inceput sa deranjeze grupurile de interese care au condus ministerul in ultimii ani."Motiunea simpla depusa de PSD impotriva mea este dovada clara…

- In acest an, fermierii care au culturile agricole distruse de seceta vor fi despagubiți, a declarat ieri ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-un briefing de presa susținut la Ministerul Agriculturii. “Noi monitorizam, din toamna, tot ceea ce se intampla, suprafețele care au fost insamanțate și-n…