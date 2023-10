Stiri pe aceeasi tema

- Importurile de cereale din Ucraina si Republica Moldova vor fi permise doar fermierilor si procesatorilor romani si vor fi posibile doar pe baza de licenta, a anuntat miercuri ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ca Romania a cerut Comisiei Europene prelungirea restrictiilor pentru importurile de cereale din Ucraina pana la sfarsitul acestui an, introducerea de doua noi produse in lista, dar si acordarea unui sprijin pentru fermierii romani de 30 euro/pe tona…