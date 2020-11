Stiri pe aceeasi tema

- Oros a fost intrebat de jurnalisti, in timpul unei conferinte de presa, daca Guvernul are vreun calcul legat de pierderile agricultorilor si comerciantilor, odata cu inchiderea pietelor. "Este un subiect sensibil si total artificial, creat de cei care nu au cu ce veni altceva in fata electoratului,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, si-a cerut scuze celor care pana acum vindeau alimente in pietele inchise, precizand ca acestea sunt masuri necesare si trecatoare, si a facut o paralela cu modul in care jandarmii au intervenit violent in Piata Victoriei pe 10 august 2018. Oros a fost intrebat…

- Pietele agro-alimentare care functioneaza in spatii inchise raman deschise Foto Catalin Radu Pietele agro-alimentare care functioneaza în spatii închise, târgurile, bâlciurile, pietele mixte si volante si talciocurile vor ramâne deschise în perioada starii de alerta,…

- „Eu readuc aminte tuturor ca in perioada starii de urgenta, cand nimeni nu cerea inchiderea pietelor si unii primari, tocmai pentru ca sa saboteze masurile pe care Guvernul atunci le lua, au inchis pietele, am iesit public si am spus ca aceste piete trebuie lasate deschise, cu respectarea tuturor normelor…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca este lipsita de orice logica decizia Guvernului de a inchide pietele si astfel romanii sa fie obligati sa se inghesuie in supermarket, un spatiu inchis, unde posibilitatea de infectare cu noul coronavirus este mult mai mare. „La fel de ilogic este sa-ti obligi proprii cetateni…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba, a luat o serie de masuri, in contextul in care mai numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din județ a explodat. Alba 24 va prezinta toate masurile luate miercuri seara, valabile pe teritoriul județului Alba. In conformitate cu prevederile…

- Razvan Parjol, secretar de stat pentru domeniul turismului in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat ca guvernul va mentine inchise piscinele interioare. Aceasta masura este luata, intrucat este dificil de pastrat distanta fizica in astfel de spatii, potrivit Agerpres.…