Ministrul Agriculturii face apel la calm: există stocuri de alimente şi apă suficiente! Capacitatea de productie a operatorilor economici din industria alimentara este mult mai mare decat cererea de produse alimentare din momentul de fata si exista stocuri suficiente de alimente si de apa pentru a satisface nevoile populatiei, afirma ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros. „Dorim sa facem un apel la calm catre toti cetatenii si sa ii asigur ca nu sunt probleme. Acum sunt suficiente stocuri de alimente si apa pentru a satisface nevoile populatiei, atat la marii operatori economici cat si pe marile platforme logistice. Avand acest stoc de rulaj ei pot sa isi mareasca productiile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

