Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a precizat ca nu s-a luat niciodata in calcul rationalizarea alimentelor, precizand ca „se analizeaza solutii, pentru a-i proteja pe romani sa-si asigure cosul zilnic”. Adrian Chesnoiu a spus ca este exclus sa apara o criza alimentara și a explicat ca avand in vedere ca „nu de putine ori” producatorii de alimente spun ca retailerii nu accepta renegocieri de preturi, dar cele de la raft au crescut, guvernul ia in calcul „interventii echilibrate”. „Alimentele nu vor fi rationalizate, ca sa eliminam si aceasta zona in care unii, care nu cunosc agricultura…