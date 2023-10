Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben de ploi și vant valabila in 11 județe din țara. Sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Salaj, Cluj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș-Severin.In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta…

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, hidrologii I.N.H.G.A. au actualizat codul portocaliu, cu valabilitate incepand de astazi, ora 12:00, pana maine, 1 septembrie, la ora 9:00.In acest context, sunt vizate anumite sectoare de rauri…

- Duminica, in urma exploziilor produse la o stație GPL din Crevedia, unde mai mulți oameni au suferit rani grave, un total de 25 de centre de transfuzie sanguina iși desfașoara activitatea conform unui program special. Pana in prezent, aproximativ 900 de persoane au oferit deja donații de sange in aceste…

- Mai multe localitati din judetele Cluj, Salaj, Arad, Bihor și Alba se afla, la aceasta ora, sub avertizare nowcasting Cod galben de ploi torentiale, grindina și vant.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben, valabil de la ora 14.40 pana la 16.00, in judetele: CITESTE…

- Peste 1.100 de copii din medii defavorizate au finalizat anul scolar 2022 – 2023 cu rezultate si abilitati emotionale si practice imbunatatite prin proiectele sociale derulate de Fundatia Regala Margareta a Romaniei. Potrivit unui comunicat al fundatiei transmis, miercuri, proiectele s-au desfasurat…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, 22 iulie, o atentionare Cod Galben de inundatii, valabila pana duminica la ora pranzului, in mai multe bazine hidrografice din țara, informeaza AgerpresIn intervalul 22 iulie, ora 19,00 - 23 iulie, ora 12.00, vor fi scurgeri…

- 12 ONG-uri din județele Alba, Arad, Buzau, Covasna, Cluj, Ilfov, Maramureș, Mureș, Teleorman și Timiș sunt susținute in implementarea de campanii de strangere de fonduri pentru a asigura sustenabilitatea proiectelor educaționale și sociale desfașurate in comunitațile lor pentru un numar total de 2548…