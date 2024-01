Ministrul Agriculturii, după negocierile cu fermierii: ”Există bani pentru toate problemele lor” Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a anuntat ca, dupa cinci ore de dezbateri, fermierii din Botosani si Timis au inteles ca in bugetul Ministerului exista bani pentru toate problemele lor. ”Dupa 5 ore de dezbateri, fermierii din Botoșani și Timiș au ințeles ca in bugetul Ministerului exista bani pentru toate problemele lor și ca prin actele normative adoptate și pe care le vom adopta in saptamanile viitoare, vom rezolva revendicarile lor. Ma bucur ca dialogul a fost soluția și le-am promis ca vom avea o comunicare mult mai buna, prin comunicate de presa cat mai explicite și intalniri periodice.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

