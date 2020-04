Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela a anunțat, in aceasta seara, ca s-a emis Ordonanța militara nr. 8 din 9 aprilie 2020. apicultorii pot merge la stupineeste permisa circulația celor care se ocupa de acvacultura s-a prelungit masura interzicerii zborurilor catre Spania și Italia. piețele agroalimentare…

- Gruparea din Liga a II-a, FC Arges a anuntat marti ca a decis suspendarea tuturor contractelor angajatilor pe perioada starii de urgenta cauzata de pandemia de COVID-19, urmand ca sportivii si personalul angajat sa primeasca 75 % din salariul mediu brut pe economie, conform ordonantei 32 a Guvernului.…

- In Tandarei sunt aproximativ 13.000 de locuitori, iar 800 s-au intors din strainatate. Cinci oameni din oras, diagnosticati cu COVID-19, au murit pana acum. Autoritatile din Ialomita au cerut joi Departamentului pentru Situatii de Urgenta sa dispuna „carantina totala” la Tandarei pentru ca orasul sa…

- De asemenea, se prelungește perioada pentru depunerea solicitarilor, iar guvernul da posibilitatea celor care au credite sa iși plateasca restanțele inainte de a solicita amanarea ratelor. Ordonanța a fost retrasa de la publicarea in Monitorul Oficial pentru a fi modificata de guvern in ședința de…

- O eventuala plafonare a preturilor pe durata starii de urgenta ar putea avea efecte negative atat asupra consumatorilor, cat si asupra producatorilor, crede ministrul Agriculturii, Adrian Oros. El adauga ca a fost inregistrata o crestere a preturilor atunci cand si cererea a fost mare, cand cumparatorii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei pe o perioada de 30 de zile. MASURI DE PRIMA URGENȚA CU APLICABILITATE DIRECTA Capitolul II – Domeniul economic Art. 14 – Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritațile…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis un mesaj catre toți romanii, duminica, dupa anuntul legat de instituirea starii de urgenta in țara, incepand de luni. A explicat masuri ce au fost luate, precum și ce ar trebui sa faca oamenii pentru a se proteja și pentru a-i proteja pe alții.

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Regionale, Adrian Oros a declarat miercuri ca in Romania aproape ca nu exista procesatori de produse bio, activitatea de procesare ajunge pana la 3%, anunța MEDIAFAX.„Foarte puțini agenți economici in domeniul procesarii, majoritatea doar in domeniul producției…