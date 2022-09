Stiri pe aceeasi tema

- Romania a redus risipa alimentara cu 5% din 2016 si pana in prezent, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la un eveniment de gastronomie sustenabila, organizat in curtea institutiei, precizand ca el personal reduce risipa „mancand ce trebuie, cat trebuie si cand…

- Recoltatul graului s-a incheiat in Romania, intreaga productie este inmagazinata, iar cantitatea obtinuta va asigura necesarul de consum al tarii, dar si disponibilitati pentru export, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Citește mai departe...

- Miniștrii Agriculturii din Uniunea Europeana, reuniți in cadrul AGRIFISH (formațiunea Agricultura și Pescuit a Consiliului UE) in 18 iulie la Bruxelles s-au declarat ingrijorați de creșterea in ultimii ani a pradatorilor din zonele piscicole, in special a cormoranilor și a vidrelor, specii ocrotite…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, sustine ca, in acest moment, nu se impune declararea starii de calamitate din cauza secetei pedologice, insa comisiile din teritoriu trebuie sa incheie in teren, la fata locului, procese verbale de constatare cu daunele produse de acest fenomen,…