”A fost o perioada destul de scurta, dar intensa la Ministerul Agriculturii pentru ca, pe langa Legea bugetului de stat, avem in lucru si Planul National Strategic. Trebuie sa finalizam acest document important, astfel incat banii pentru perioada 2023-2027 sa intre la timp in agricultura Romaniei”, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, Adrian Chesnoiu. Acesta a precizat ca a vrut sa faca documentul transparent, dupa consultari. ”Nu am vrut sa patim si cu Planul National Strategic ceea ce s-a intamplat cu PNRR, pentru ca dialogul si transparenta iti vor aduce succesul (…) Daca in…