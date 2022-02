Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, in Romania, intra in vigoare plafonarea prețurilor la energie, care va ține pana la 31 martie. Ordonanța a fost aprobata, saptamana trecuta, de catre Guvern. „Aprobam in ședința de guvern astazi (marți – n.r.) un nou set de masuri care sa vina in sprijinul cetațenilor și al economiei,…

- Guvernul aproba marți plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze. Astfel, consumatorii casnici nu vor plati mai mult de 0,80 lei/kwh la energie electrica și 0,31 lei/kw la gaze naturale. Premierul spune ca a decis ridicarea nivelului de compensație.

- Guvernul aproba marți plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze. Astfel, consumatorii casnici nu vor plati mai mult de 0,80 lei/kwh la energie electrica și 0,31 lei/kw la gaze naturale. Premierul spune ca a decis ridicarea nivelului de compensați

- Coaliția discuta despre facturi mai mici la energie in cadrul unei ședințe la Parlament. Coalitia de guvernare PSD-PNL-UDMR discuta la aceasta ora, la Parlament, despre aplicarea unor noi masuri in domeniul energiei care sa duca la diminuarea facturilor pe care le vor avea de platit romanii. Și PSD…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Mihai Culeafa, a anuntat ca in ultima saptamana au fost controlati 37 de furnizori de energie electrica si gaze, constatandu-se faptul ca doi operatori au emis facturi pe luna noiembrie fara a aplica plafonarea sau compensarea preturilor.…

- Mii de pensionari britanici au ajuns la limita saraciei din cauza prețurilor majorate la gazele naturale și energia electrica. Aceștia spun ca sunt nevoiți sa economiseasca bani chiar și pentru alimente, ca sa achite facturile la incalzire și lumina.

- Rata anuala a inflatiei va creste probabil gradual in urmatoarele luni, sub impactul socurilor pe partea ofertei, depasind valorile evidentiate pe acest orizont de timp de prognoza pe termen mediu din luna noiembrie 2021, informeaza banca centrala.Potrivit sursei citate, determinante pentru inrautatirea…

- PSD solicita revizuirea masurilor de protecție a consumatorilor afectați de creșterea prețurilor la energie #PSD va solicita, in prima ședința a Coaliției de guvernare, adoptarea in regim de urgența a unor modificari și completari la legislația privind protecția cetațenilor fața de creșterea galopanta…