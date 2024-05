Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a facut declarații importante privind protecția produselor romanești și combaterea practicilor comerciale neloiale din sectorul alimentar. In cadrul unei discuții in Comisia economica din Senat, ministrul a prezentat o serie de masuri menite sa asigure un tratament…

- Delistarea unui produs romanesc cu pret mai mic decat cel achizitionat ulterior de catre retailer din import ar putea fi sanctionata cu 5% din cifra de afaceri, potrivit unui proiect de act normativ la care se lucreaza in Ministerul Agriculturii.

- Adaosul comercial nu va putea depasi 20% la alimentele romanesti. Se pregateste o noua ordonanta privind plafonarea adaosului comercial. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat miercuri ca noua Ordonanta privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza va fi finalizata in doua saptamani…

- Ministrul Agriculturii a anunțat ca Guvernul pregatește o noua schema de plafonare a adaosului comercial la alimente. De data aceasta insa, este vorba despre o plafonare a prețului produselor tradiționale. In prezent, exista o lista de 17 produse de baza care beneficiaza de adaos plafonat de 20%. Insa…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a venit cu un mesaj pentru toți fermierii din Romania, ingrijorați ca vor da faliment din cauza cerealelor din Ucraina! Oficialul spune ca aceștia nu au de ce sa se teama. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a dat asigurari ca nu au fost eliberate licente pentru…

- PSD și PNL au facut scut, in Parlament, ca sa-l apere pe Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, care nu e in stare sa raspunda la intrebari Parlamentarii PSD și PNL membri in Comisia pentru Agricultura din Senat au incercat sa-i impiedice pe reprezentanții USR Sebastian Cernic și Robert Zob sa-i…

- Incepand de saptamana aceasta, se fac plațile catre fermierii inscriși in programul de minimis pentru cultivarea legumelor in spații protejate, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Producatorii inscriși in programul pentru cultivarea legumelor in spații protejate urmeaza sa primeasca suma…