- Produsele procesate incluse pe lista produselor agroalimentare pentru care a fost interzis exportul pe perioada starii de urgenta ar putea fi eliminate la inceputul saptamanii viitoare, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. "O sa corectam partea…

- Adrian Oros spune ca piețele trebuie sa ramana deschise in aceasta perioada de criza și chiar va fi inclusa obligativitatea deschiderii acestora printr-o ordonanța militara, scrie Agerpres.Ministrul Agriculturii sustine ca pietele trebuie sa ramana deschise, deoarece magazinele mici de cartier au ramas…

- Obligativitatea deschiderii pietelor agroalimentare va fi inclusa miercuri de catre Guvern intr-o ordonanta militara, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Adrian Oros. Acesta a sustinut ca pietele trebuie sa ramana deschise, deoarece magazinele mici de cartier au ramas si ele deschise.…

- Acum, paradoxal, producatorii romani stau cu marfa nevanduta, spune ministrul Agriculturii. Citeste si: Klaus Iohannis: "Urmeaza saptamani grele". Apel pentru Diaspora: "Dragii mei, nu veniti acasa de sarbatori!" Adrian Oros ii incurajeaza pe fermieri sa-și continue activitatea, pentru…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a cerut, joi, in ședința de Guvern, ca piețele agro-alimentare sa ramana deschise."Este foarte important ca piețele agro-alimentare sa ramana deschise. Este singura modalitate unde cei mici și mulți iși pot aduce produsele", a spus Adrian Oros. "Da,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vorbit, miercuri seara, la Realitatea PLUS, despre plafonarea prețurilor la produsele de baza in perioada de criza provocata de extinderea COVID-19. Oros a spus ca prețurile au crescut brusc la unele produse de baza in data de 17 martie. Potrivit ministrului Oros,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat luni, ca pe vremea fostului ministru PSD Petre Daea, ministerul a acumulat foarte multe cereri de despagubiri „suspicioase”.„Avem suspiciuni pentru ca lucrurile sunt in cercetare. Investigam acest caz sa vedem care sunt cauzele și care este dimensiunea.…