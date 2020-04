Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat joi ca are pregatite textele pentru rechizitii si pentru suspendarea exportului de cereale, dupa ce a constatat ca in luna martie s-au exportat 700.000 de tone.

- Stocurile consistente aflate la producatori si procesatori, procurarea inputurilor si seceta sunt cele mai mari probleme cu care se confrunta sectorul agricol in aceasta perioada, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Cele mai probleme sunt cele legate de…

- "Am cerut o situatie privind preturile. Inca nu am o situatie clara. Si aici Consiliul Concurentei trebuie sa ne spuna daca sunt situatii de cartel, de oligopol, in care se aranjeaza cresterea preturilor, sau este doar o situatie in care, nu spun, poate ca asa este, au crescut preturile la import.…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, indeamna fermierii sa incheie contracte pentru irigarea culturilor in contextul lipsei precipitatiilor in multe regiuni ale tarii, anuntand ca prin infrastructura de imbunatatiri funciare se poate asigura apa gratuita pana la punctele de livrare. "Ministerul…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat ca vrea sa elimine deficitul balantei comerciale din agricultura, aflat la nivelul de peste un miliard de euro, si sa revina la excedent. "In noul Plan National Strategic ne propunem sa luam o serie de masuri care sa duca la eliminarea,…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Regionale, Adrian Oros a declarat luni, ca din fondurile europene alocate operațiunilor de piscicultura, fosta conducere a ministerului a absobit doar 26%. Insa, pe vremea ministrului Daea, ministerul a acumulat foarte multe cereri de despagubiri „suspicioase”,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca urmeaza sa fie reduse 15% din posturile din minister si din institutiile subordonate, existand institutii subordonate ministerului unde evaluarea a scos la iveala coefeze si militieni detasati…

