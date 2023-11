Stiri pe aceeasi tema

- ACTUALIZARE Ministrul Agriculturii da inapoi in privința „legii porcului”. Aceasta se va modifica, iar, cu doua luni inainte de Craciun, dupa ce autoritațile impusesera un adevarat dosar cu șina pentru cei care voiau sa vanda porci in propriile gospodarii. Modificarea de acum prevede doar o adeverința…

- Romanii vor putea sa vanda porci in perioada Craciunului, pentru ca Ordinul ANSVSA privind normele de aplicare a legii va fi modificat, a anuntat, luni, ministrul Agriculturii.„In aceasta dimineața am convocat conducerea ANSVSA, pe domnul președinte, structura din cadrul Ministerului Agriculturii și…

- Vanzarea porcilor crescuți in gospodarii, PERMISA in perioada sarbatorilor de Craciun: Ordinul ANSVSA va fi modificat Vanzarea porcilor crescuți in gospodarii, PERMISA in perioada sarbatorilor de Craciun: Ordinul ANSVSA va fi modificat Romanii vor putea sa vanda porci crescuți in gospodarii in perioada…

- Oamenii vor putea sa vanda porci in perioada Craciunuluil, pentru ca Ordinul ANSVSA privind normele de aplicare a legii 122/2023 va fi modificat, spune ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Potrivit documentului, oamenii pot crește porci doar pentru consu

- Oamenii vor putea sa vanda porci in perioada Craciunului, pentru ca Ordinul ANSVSA privind normele de aplicare a legii 122/2023 va fi modificat, spune ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Potrivit documentului, oamenii pot crește porci doar pentru consum propriu.„In aceasta dimineața am convocat…

- Legea porcului a fost introdusa cu intenția de a reglementa și a imbunatați condițiile de creștere și sacrificare a porcilor in Romania, asigurand astfel siguranța alimentara. Cu toate acestea, unele dintre prevederile legii au avut un impact negativ asupra producatorilor locali și a consumatorilor…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus la Interviurile Digi24.ro ca dorește prelungirea masurii de plafonare a prețului alimentelor de baza și extinderea listei produselor incluse, astfel incat romanii sa-și poata cumpara mancare la prețuri decente pentru sarbatorile de iarna.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține ca actuala OUG prin care s-a limitat adaosul comercial la o lista de 14 alimente iși produce efectele, ceea ce inseamna ca aceasta lista ar putea fi extinsa și la alte produse alimentare.”Prețurile alimentelor de baza se mențin scazute in supermarketuri,…