- BANI… Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a explicat recent ce despagubiri vor primi fermierii afectati de seceta. Cuantumul platilor la hectar va fi de 925 lei pentru grau si secara, 805 lei – triticale, 912 lei – orz, 951 lei -orzoaica, 772 lei – ovaz, 1.002 lei – rapita. Aceste…

- Bugetul Politicii Agricole Comune (PAC) a Uniunii Europene se situeaza sub nivelul necesar perioadei actuale, in ciuda recentei propuneri de imbunatatire, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, in videoconferinta ministrilor Agriculturii si Pescuitului din UE, organizata…

- Dupa Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, astazi a venit randul Ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, sa viziteze județul Gorj. Acesta a fost prezent astazi la Novaci pentru o discuție cu fermierii gorjeni. Adrian Oros viziteaza astazi zona Olteniei. De dimineața a fost prezent in…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, va sustine joi un briefing de presa la sediul MADR. Temele vizeaza noile reglementari privind desfasurarea activitatii de pescuit recreativ sportiv, sprijinul pentru crescatorii de ovine si clarificari privind cazul de COVID aparut…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, va sustine luni de la ora 11 o conferinta de presa, la sediul institutiei, una dintre teme fiind masurile de relansare economica în agricultura. De asemenea, Oros va prezenta si modificarile legislative privind afisarea originii produselor…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat luni, in plenul Senatului, ca afirmatia potrivit careia "Romania a redevenit granarul Europei" este una total mincinoasa, iar Guvernul Orban va renunta "la aceste politici de 2 bani" si va face din Romania "hambarul Europei". In…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, afirma ca motiunea simpla depusa impotriva sa de PSD reprezinta o dovada a faptului ca a inceput sa deranjeze grupurile de interese care au condus ministerul in ultimii ani. "Motiunea simpla depusa de PSD impotriva mea este dovada clara ca am…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a dat asigurari, sambata, la Tulcea, ca fermierii afectati de seceta vor primi in acest an despagubiri din partea statului, potrivit Agerpres.