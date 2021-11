Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea un buget aferent platilor directe de 13,7 miliarde euro in perioada 2021 - 2027, cu aproximativ trei miliarde de euro mai mult decat in programarea anterioara (2014 - 2020), a anuntat ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros, in cadrul consultarilor privind Planul National…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, și-a anunțat retragerea din grupul parlamentar PNL. Ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros, și-a anunțat demisia din grupul parlamentar PNL. ”Dragi prieteni, Am decis sa ma retrag din grupul parlamentar al Partidului Național Liberal de la Senat! Din nefericire,…

- Investitiile straine directe au ajuns la 4,394 miliarde de euro in primele opt luni, comparativ cu 1,481 miliarde de euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 196,69%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, remise joi AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor…

- Adrian Oros și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Agriculturii. Acuzații dure la adresa premierului Cițu. Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anunțat azi-noapte, printr-o postare pe Facebook, ca astazi iși va inainta demisia. ”Azi imi voi depune demisia din funcția…

- Adrian Oros a anunțat ca va demisiona printr-o postare pe o rețea de socializare. Redam mai jos intreg mesajul:"Azi imi voi depune demisia din funcția de Ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale! Pentru Premierul Florin Cațu, agricultura și industria alimentara nu au fost niciodata prioritați,…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,962 miliarde de euro in primele sapte luni, comparativ cu 1,222 miliarde de euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 224%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, remise luni AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor…

