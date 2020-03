Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile alimentelor au crescut semnificativ în primele zile ale crizei generate de coronavirus, dupa care au revenit aproximativ la normal și au ramas crescute doar prețurile produselor de import, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, la RFI, potrivit Mediafax. Ministrul Agriculturii…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, le-a transmis producatorilor, procesatorilor si comerciantilor sa inceteze lupta comerciala in acessta criza de coronavirus si sa stea la masa, sa se inteleaga asupra adaosurilor la pret.

- Inspectorii ANAF, cei de la Consiliul Concurenței și ANPC au inceput demararea unor controale in magazine pentru a-i depista pe cei care vand produse la un preț nejustificat in contextual crizei provocate de pandemia cu coronavirus . In urma controalelor, autoritațile au descoperit ca prețul unor alimente…

- Plafonarea preturilor la raft este din punct de vedere economic o prostie mare, pentru ca in primul rand il distrugem pe producatorul mic, care este roman, iar pe de alta parte incurajam specula, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, la inceputul sedintei de…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vorbit, miercuri seara, la Realitatea PLUS, despre plafonarea prețurilor la produsele de baza in perioada de criza provocata de extinderea COVID-19. Oros a spus ca prețurile au crescut brusc la unele produse de baza in data de 17 martie. Potrivit ministrului Oros,…

- "Criza economica va dura mult si ne va afecta pe toti. Am scris proiect de lege impreuna cu colegii mei din partid. Incercam sa facem sa se inteleaga ca vom avea o criza majora. Ce va exploda? Problema cu alimentele. Avem alimente in Romania, dar este un moment de criza si trebuie sa fim mai…

- Adrian Oros a declarat, miercuri, la Targoviste, ca daca actuala criza va evolua foarte mult vor incepe sa apara scumpiri la unele produse, noteaza Agerpres."Cu siguranta, daca criza va evolua foarte mult, vor incepe sa apara si scumpiri pentru unele produse. Speranta mea este ca lucrurile…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 1%, in urma sutelor de cazuri noi de coronavirus raportate in Asia, Europa si Orientul Mijlociu, care au provocat temeri ca cererea va scadea, in timp ce stocurile din Statele Unite au crescut, relateaza Reuters.Citește și: S-a gasit un tratament…