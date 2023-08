Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna iunie a acestui an, la 10,3%, de la 10,64% in mai, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 17,88%, cele nealimentare cu 4,84%, iar serviciile cu 11,5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate joi, 13 iulie.In…

- Prețurile medii de consum in luna iunie 2023 fața de luna mai 2023 s-au redus cu circa 0,5% (in iunie 2022 fața de mai 2022, preturile medii de consum s-au majorat cu 2,2%). Potrivit Biroului Național de Statistica (BNS), diminuarea prețurilor medii de consum a fost determinata de micșorarea prețurilor…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut in luna iunie, pentru a treia luna la rand, pe masura ce pretul carburantilor s-a prabusit iar avansul preturilor la alimente a incetinit, transmite Reuters.Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 10,64% in mai 2023, de la 11,23% in aprilie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 18,73%, cele nealimentare cu 5,15%, iar serviciile cu 11,16%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date marti, 13 iunie, publicitatii."Indicele…

- In Moldova, preturile medii de consum in luna mai 2023, fata de luna aprilie 2023, au crescut cu circa 0,5%, fața de 2,0% in luna respectiva a anului 2022. Despre aceasta a informat Biroul Național de Statistica, menționind ca, creșterea preturilor medii de consum in luna mai a fost determinata de majorarea…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 11,23% in aprilie 2023, de la 14,53% in martie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 19,84%, cele nealimentare cu 5,83%, iar serviciile cu 10,64%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date vineri publicitatii."Indicele preturilor…

