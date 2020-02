Ministrul Agriculturii anunţă programele de sprijin pentru fermieri ce vor fi derulate în 2020 Ministrul demis al Agriculturii, Adrian Oros, va sustine miercuri o conferinta de presa referitoare la noile masuri de sprijin pentru fermieri, care vor fi lansate in acest an. De asemenea, vor fi prezentate si programele de minimis (tomate, lana si usturoi). Conferinta va avea loc la sediul MADR. La finele anului trecut, Oros sustinea, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca in 2020 vor fi pastrate toate programele de sustinere a producatorilor agricoli derulate in 2019. ‘Programul ‘Tomata’ ramane sigur, la fel si programul privind productia de usturoi. Anul acesta am dat 62 de milioane de euro… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al Agriculturii, Adrian Oros, va sustine miercuri o conferinta de presa referitoare la noile masuri de sprijin pentru fermieri, care vor fi lansate in acest an. De asemenea, vor fi prezentate si programele de minimis (tomate, lana si usturoi).Conferinta va avea loc la sediul…

- Marți, 21 ianuarie 2020, la sediul Curții de Conturi a Romaniei, a avut loc Conferința de lansare a proiectului „Creșterea capacitații instituționale a Curții de Conturi a Romaniei și a capacitații de a interacționa cu mediul extern”, finanțat prin Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca tinerii fermieri vor beneficia in acest an, in premiera, de terenuri concesionate de la ADS. "Pentru prima data, in 2020, pentru tinerii fermieri, pe langa banii alocati acestui…

- Ziarul Unirea Porcul din batatura nu va disparea: Ministrul Agriculturii i-a asigurat pe fermieri ca vor putea creste in continuare porci in gospodariile proprii Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, s-a aflat in comuna Bragadiru din judetul Teleorman pentru a discuta cu agricultorii, ocazie cu care…

- Fondurile pentru programele de sprijin au fost suplimentate, prin hotarare de Guvern, a anuntat un ministru al Cabinetului Orban. Astfel, banii vor veni pentru romanii inclusi in aceste programe si anul viitor. Toate programele de sprijin aflate in derulare, care sunt deja bugetate, vor fi…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a facut vineri, 15 noiembrie 2019, o vizita in judetul Olt, in cel mai mare bazin legumicol din zona, vorbind despre soarta programului Tomata si despre magazinele din reteaua „Unirea“.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat, vineri, in județul Olt, unde s-a intalnit cu producatorii de roșii, ca inca 12 milioane de euro au fost alocate programului de sprijinire a legumicultorilor, anunța MEDIAFAX.Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, le-a dat asigurari legumicultorilor…

- Toate programele de sprijin aflate in derulare, care sunt deja bugetate, vor fi continuate si anul viitor, a declarat, la Izbiceni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, care a mentionat ca vineri, prin hotarare de guvern, au fost suplimentate cu 12 milioane de euro fondurile pentru…